Reuters узнал о встрече Келлога с Лукашенко в ближайшие дни

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросам.

По их данным, Келлог намерен обсудить урегулирование украинского конфликта. Однако точная повестка дня пока неизвестна. Как и неясно, точно ли состоится визит, поскольку официальные источники аналогичную информацию не приводят.

В начале июня во время переговоров в Стамбуле Россия передала Украине свой проект меморандума о мирном урегулировании, который, в частности, включает вывод украинских войск с территорий Донбасса и Новороссии и введение ограничений на численной армии Украины. Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ ультиматумом.

Украина представила свою версию проекта во время переговоров в мае. Киев предлагает установить «полное и безусловное» прекращение огня минимум на 30 дней, а также настаивает на формировании гарантий безопасности. Россия заявляла, что Москве необходимы гарантии того, что Киев не использует это время для усиления армии.

Вашингтон изучил российский и украинский перечни требований для достижения мира. 13 июня Келлог заявил, что у США появилось понимание, как может выглядеть урегулирование военного конфликта России и Украины. При этом за день до этого американский президент Дональд Трамп сказал, что «очень близок» к отказу от посредничества в урегулировании конфликта, и выразил разочарование в обеих сторонах из-за отсутствия соглашений.