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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о встрече Келлога с Лукашенко в ближайшие дни

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Военная операция на Украине

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросам.

По их данным, Келлог намерен обсудить урегулирование украинского конфликта. Однако точная повестка дня пока неизвестна. Как и неясно, точно ли состоится визит, поскольку официальные источники аналогичную информацию не приводят.

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В начале июня во время переговоров в Стамбуле Россия передала Украине свой проект меморандума о мирном урегулировании, который, в частности, включает вывод украинских войск с территорий Донбасса и Новороссии и введение ограничений на численной армии Украины. Президент Украины Владимир Зеленский назвал документ ультиматумом.

Украина представила свою версию проекта во время переговоров в мае. Киев предлагает установить «полное и безусловное» прекращение огня минимум на 30 дней, а также настаивает на формировании гарантий безопасности. Россия заявляла, что Москве необходимы гарантии того, что Киев не использует это время для усиления армии.

Вашингтон изучил российский и украинский перечни требований для достижения мира. 13 июня Келлог заявил, что у США появилось понимание, как может выглядеть урегулирование военного конфликта России и Украины. При этом за день до этого американский президент Дональд Трамп сказал, что «очень близок» к отказу от посредничества в урегулировании конфликта, и выразил разочарование в обеих сторонах из-за отсутствия соглашений.

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Полина Харчевникова
Кит Келлог Белоруссия Александр Лукашенко США встреча
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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