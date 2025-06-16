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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что дата продолжения переговоров с Украиной не определена

Песков: дата продолжения переговоров с Украиной еще не определена
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Точная дата продолжения переговоров России и Украины пока не определена, при этом встречу возможно провести на той же площадке в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о продолжении переговоров с украинской стороной после 22 июня. Ранее эту дату озвучил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент Владимир Путин.

«Пока не заходила речь о том, чтобы выбрать другую переговорную площадку. Такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет», — сказал Песков.

Помощник главы государства Юрий Ушаков после телефонного разговора Трампа и Путина 14 июня сообщил, что Путин проинформировал президента США о готовности «продолжить переговоры с Украиной, как условлено, после 22 июня».

Первый за три года раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел 16 мая в Стамбуле, второй — 2 июня.

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По итогам первых переговоров Россия и Украина договорились представить свое видение возможного прекращения огня и провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Результатом второй встречи стали договоренности о еще одном обмене пленными, а также телами погибших.

Кроме того, делегации договорились о самом крупномасштабном обмене тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими, а также солдатами в возрасте от 18 до 25 лет по формуле «всех на всех».

Стороны обменялись пленными военнослужащими 9, 10, 12 и 14 июня. 11 июня украинская сторона получила 1212 тел погибших военных, российская — 27. 13 и 14 июня Украина забрала еще по 1200 тел. Также Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены — стороны передают друг другу раненых.

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Евгений Вахляев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Россия Украина переговоры переговоры в Стамбуле Военная операция на Украине
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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