ЦАХАЛ сообщила о серии авиаударов по Тегерану

Армия обороны Израиля наносит удары по столице Ирана — Тегерану, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«В настоящее время израильские ВВС наносят серию ударов в районе Тегерана», — говорится в сообщении.

До этого Иран объявил о запуске ракет по центру Израиля. По предварительным данным ЦАХАЛ, всего было около 15 ракет. Иранское агентство Irna писало, что часть ракет были запущены по Иерусалиму и поселению к северу от Тель-Авива.

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня после объявления Израилем операции против Тегерана из-за иранской ядерной программы. Иран в ответ также начал проведение операции.