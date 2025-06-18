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Война Израиля и Ирана ,  
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ЦАХАЛ сообщила о серии авиаударов по Тегерану

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Война Израиля и Ирана

Армия обороны Израиля наносит удары по столице Ирана — Тегерану, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«В настоящее время израильские ВВС наносят серию ударов в районе Тегерана», — говорится в сообщении.

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До этого Иран объявил о запуске ракет по центру Израиля. По предварительным данным ЦАХАЛ, всего было около 15 ракет. Иранское агентство Irna писало, что часть ракет были запущены по Иерусалиму и поселению к северу от Тель-Авива.

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня после объявления Израилем операции против Тегерана из-за иранской ядерной программы. Иран в ответ также начал проведение операции.

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Полина Харчевникова
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