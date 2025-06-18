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Война Израиля и Ирана ,  
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Иран выпустил по центру Израиля около 15 ракет

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Война Израиля и Ирана
Иран дважды за час запустил ракеты в сторону Израиля, падение зафиксировали в том числе в Иерусалиме. Нетаньяху поговорил по телефону с Трампом

По предварительным данным ЦАХАЛ, Иран в ходе последней атаки в ночь на 18 июня выпустил по центру Израиля около 15 ракет, сообщает Times of Israel. «12 канал» передает, что два падения зафиксированы в регионе Шарон и в районе Иерусалима.

Данных о том, где именно упали ракеты, пока нет. Медицинская служба Magen David Adom пока не получала сообщений о пострадавших.

Командование тыла разрешило гражданам покинуть бомбоубежища, но вскоре ЦАХАЛ сообщила, что зафиксировала новый запуск ракет из Ирана, и призвала вновь вернуться в укрытия.

Иранское агентство Irna пишет, что часть ракет были запущены по Иерусалиму и поселению к северу от Тель-Авива.

Израиль подвергся новому обстрелу на фоне предположений о том, что США могут присоединиться к израильской операции против Ирана. Как передавал «12 канал», высокопоставленные чиновники в Израиле полагают, что президент Дональд Трамп склонен к тому, чтобы принять такое решение. CBS и Axios также писали, что республиканец не исключает возможность ударов по иранским объектам.

Трамп недавно провел совещание с советниками по нацбезопасности, а после поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Каких-либо заявлений стороны пока не делали.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Иран ракетный удар Иерусалим Тель-Авив ЦАХАЛ
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