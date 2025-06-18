Жена Макаревича заявила, что их машину «призвали» израильские военные
Израильские военные забрали машину у супруги Андрея Макаревича (включен Минюстом в список иноагентов) — Эйнат Кляйн. Об этом она написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).
«Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно», — говорится в посте.
Эйнат также опубликовала фотографию их машины — это серый пикап Mitsubishi.
В ночь на 13 июня Израиль объявил о проведении операции «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы, Тегеран, в свою очередь, ответил операцией «Истинное обещание 3». С того дня они обмениваются ударами.
ЦАХАЛ имеет право изымать гражданские транспортные средства в военных целях во время чрезвычайного положения. Граждане при этом имеют право на компенсацию, а также могут оспорить изъятие через суд.
Народный артист России Андрей Макаревич после начала военных действий на Украине выступил с антивоенными заявлениями и уехал в Израиль.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов