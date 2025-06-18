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Война Израиля и Ирана ,  
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Жена Макаревича заявила, что их машину «призвали» израильские военные

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Израильские военные забрали машину у супруги Андрея Макаревича (включен Минюстом в список иноагентов) — Эйнат Кляйн. Об этом она написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).

«Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно», — говорится в посте.

Эйнат также опубликовала фотографию их машины — это серый пикап Mitsubishi.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о проведении операции «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы, Тегеран, в свою очередь, ответил операцией «Истинное обещание 3». С того дня они обмениваются ударами.

ЦАХАЛ имеет право изымать гражданские транспортные средства в военных целях во время чрезвычайного положения. Граждане при этом имеют право на компенсацию, а также могут оспорить изъятие через суд.

Макаревич заявил о высылке из Израиля пришедшего к нему псевдожурналиста
Общество
Фото:Андрей Макаревич / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Народный артист России Андрей Макаревич после начала военных действий на Украине выступил с антивоенными заявлениями и уехал в Израиль.

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Полина Харчевникова
Андрей Макаревич Израиль машина
Андрей Макаревич фото
Андрей Макаревич
музыкант, писатель, художник
11 декабря 1953 года
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