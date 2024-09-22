Суд заявил о ведении Макаревичем политической деятельности в пользу Киева

Такую позицию Замоскорецкий суд высказал в решении по иску о признании Макаревича иноагентом, этот статус музыкант пытался оспорить

Андрей Макаревич (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом иноагентом) получил этот статус, поскольку попал под влияние Украины, следует из решения Замоскворецкого суда по иску артиста из-за признания его иноагентом, которое цитирует ТАСС.

«Макаревич А. В. признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе «Сведения об иностранных источниках» указано «Украина», — сказано в документе.

В решении также говорится, что Макаревич занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника, который оказал на него влияние. Это выразилось в том, что музыкант давал интервью СМИ-иноагентам и распространял их в своих соцсетях. Кроме того, Макаревич «систематически» негативно оценивает действия и решения органов власти России, в частности, в одной из публикаций он «прямо обвиняет главу государства в совершении военных преступлений».

Музыкант попал в перечень Минюста в 2022-м. После этого он заявил, что «на службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал». Макаревич пытался оспорить решение ведомства, но его иск был отклонен. Адвокат музыканта говорил, что одним из оснований было то, что высказывания Макаревича были в иностранных СМИ, в том числе украинских. «Иностранного финансирования не нашли», — уточнял юрист.

Макаревича несколько раз штрафовали за отсутствие плашки иноагента в публикациях. ТАСС сообщал в мае, что музыканту может грозить уголовное дело из-за этих нарушений. В июне госагентство передавало, что его также проверяли на экстремизм.

70-летний Макаревич не живет в России, он переехал в Израиль. Он осуждал не только проведение специальной военной операции на Украине, но и присоединение Крыма к России.