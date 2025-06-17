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Война санкций ,  
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Канада ввела санкции против бывшей жены Путина, Чубайса и дочери Ельцина

Сюжет
Война санкций
Под санкции попали дальние родственники Путина, дочь и зять Ельцина, Гергиев и Чубайс. Ранее в этот же день новые меры ввела Британия, российское посольство заявило, что они никак не влияют на экономику и политику
Людмила Очеретная
Людмила Очеретная (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Власти Канады ввели санкции против России — под ограничения попали 77 физических и 39 юридических лиц, а также 201 судно. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Персональные санкции, запрещающие въезд в Канаду и предполагающие заморозку активов в стране коснулись бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, ее супруга Артура Очеретного, зампреда правления «Газпрома» и двоюродных племянников российского лидера Михаила Путина и Михаила Шеломова.

В списках также фигурируют экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, художественный руководитель Мариинки и директор Большого театра Валерий Гергиев, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, основатель и совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент группы компаний InfoWatch и соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, основатель агентства стратегического консалтинга «К2» и бывший пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик.

Британия объявила о новых антироссийских санкциях против 20 судов
Политика
Фото:Дарья Широкова / РБК

Также под ограничения попали замминистра обороны Павел Фрадков (сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова), бизнесмен Артем Чайка (сын полпреда президента на Северном Кавказе Юрия Чайки), дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, который в 1997-1998 годах возглавлял администрацию президента, а в 2018-м был назначен советником Путина на общественных началах.

Помимо того, меры введены против экс-главы МИД Австрии (в 2017–2019 годах) Карин Кнайсль, а сейчас живет в Рязанской области.

Канада также ужесточает санкции в отношении «Сургутнефтегаза», вводит меры в отношении трех финансовых организаций (их названия на сайте правительства не приводятся), в также против 15 лиц и организаций, которые, как считают в Оттаве, связаны с российским теневым флотом.

Новые импортные ограничения распространяются на уголь, металлы и ряд других товаров, поставки которых за рубеж «приносят России доход». Также вводятся экспортные ограничения на передовые технологии двойного назначения.

Ранее в этот же день о мерах против России объявила Великобритания, внеся в список в том числе Управление глубоководных исследований Минобороны. Российское посольство в Лондоне заявило, что новые санкции не оказывают «никакого воздействия на российскую экономику и, тем более политику» и «вредят исключительно престижу и экономическому благополучию самого Соединенного Королевства». Как отметили дипломаты, в санкционном списке оказались в том числе два британских подданных и компания, находящаяся на стадии ликвидации в британской юрисдикции.

Россия считает санкции незаконными и требует их отменить.

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Персоны
Дарья Лебедева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
санкции Владимир Путин Канада Валерий Гергиев Анатолий Чубайс Ирина Винер Владимир Евтушенков Наталья Касперская Сургутнефтегаз
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Владимир Путин
политик, президент России
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политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
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