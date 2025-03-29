Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, где нашла «свою Россию»

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в деревню в Рязанской области, рассказала, что нашла там «свою Россию».

«Деревня, если можно так выразиться, это мой личный опыт. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь», — сказала она в эфире телеканала «Спас» (цитата по «РИА Новости»).

Кнайсль подчеркнула, что деревня — это «совсем другой мир», при этом отметив, что находится там «в несколько привилегированном положении» в связи с «иными финансовыми возможностями». Например, у экс-главы австрийского МИДа есть машина и ей «не нужно ходить на рынок пешком».

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. Она известна своими близкими отношениями с президентом России Владимиром Путиным. Так, в 2018 году он посетил свадьбу австрийского дипломата.

В августе 2023 года стало известно о переезде Кнайсль в рязанскую деревню Петрушово. В ноябре 2024-го в Рязанском государственном университете имени Есенина анонсировали, что экс-глава австрийского МИДа станет их преподавателем.