Жертвами удара ВСУ по Курской области стали два человека

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Званное в Глушковском районе Курской области. В результате удара погибли два человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.



Жертвами обстрела стали двое местных жителей: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Также в результате атаки повреждены четыре частных дома и Званновская школа.

Накануне, утром 17 июня, Хинштейн сообщил, что скончалась 48-летняя жительница Курской области , тяжело раненная при ударе дрона ВСУ в районе села Гончаровка Суджанского района. По словам врио губернатора, погибшая доила корову в поле возле своего села, когда ее атаковал прилетевший беспилотник.До этого, вечером 10 июня, беспилотники атаковали Рыльский район Курской области, удар пришелся на поселок Марьино. В результате атаки пострадали трое детей : семилетняя девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение лица и ушиб колена. Также пострадали два мальчика: у одного — травмы ноги и пальца руки, у другого — ушибы мягких тканей ног.