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Военная операция на Украине ,  
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Жертвами удара ВСУ по Курской области стали два человека

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Званное в Глушковском районе Курской области. В результате удара погибли два человека, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Жертвами обстрела стали двое местных жителей: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Также в результате атаки повреждены четыре частных дома и Званновская школа.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Накануне, утром 17 июня, Хинштейн сообщил, что скончалась 48-летняя жительница Курской области, тяжело раненная при ударе дрона ВСУ в районе села Гончаровка Суджанского района. По словам врио губернатора, погибшая доила корову в поле возле своего села, когда ее атаковал прилетевший беспилотник.

До этого, вечером 10 июня, беспилотники атаковали Рыльский район Курской области, удар пришелся на поселок Марьино. В результате атаки пострадали трое детей: семилетняя девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение лица и ушиб колена. Также пострадали два мальчика: у одного — травмы ноги и пальца руки, у другого — ушибы мягких тканей ног.

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Персоны
Полина Дуганова
Курская область Александр Хинштейн БПЛА дроны Военная операция на Украине
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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