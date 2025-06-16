В Курской области военные обезвредили заминированный ВСУ самокат
В Курской области при разминировании российские саперы обнаружили детский самокат с установленной на нем украинской миной, сообщила пресс-служба Минобороны. Там отметили, что это произошло в одном из населенных пунктов. На сайте ведомства опубликовано видео с рассказом одного из саперов про заминированный самокат.
«На первый взгляд ничем не примечательный, но при детальном осмотре была обнаружена трещина в корпусе, через которую были найдены провода и взрывчатое вещество», — сообщил на видео военнослужащий с позывным «Малой».
Сапер также рассказал, как на труднодоступных участках местности российские военные применяют робототехнический комплекс разминирования «Сталкер» — дистанционно управляемую гусеничную машину весом около 30 т. На ней установлен бойковый трал, который позволяет проделывать сплошной проход в минных полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины.
«Сталкер» способен обезвредить взрывные устройства, закопанные в грунт на глубину до 30 см. Управляет машиной разминирования оператор при помощи дистанционного пульта, максимальное расстояние может достигать 1 км. В августе 2024 года Минобороны показало кадры испытания этого комплекса.
Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.
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