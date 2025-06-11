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Военная операция на Украине ,  
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В результате новой атаки БПЛА на Курскую область пострадали три ребенка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вечером 10 июня беспилотники атаковали Рыльский район Курской области. В результате налета пострадали три ребенка, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Удар пришелся на поселок Марьино, где под удар попали дети. Семилетняя девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. Пострадали также два мальчика: у девятилетнего травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног. Пострадавших осмотрели врачи, после чего доставили в больницу Курска. Жизни детей ничего не угрожает.

Дроны также повредили остекление марьинского Дома культуры, разрушили спортивный зал, повредили три квартиры и остекление санатория «Марьино». Помимо этого, Хинштейн сообщил о выбитых окнах в частном доме и начальной школе.

В ночь на 4 июня украинские беспилотники атаковали Рыльск, в результате пострадала 66-летняя женщина. Хинштейн рассказал тогда, что ее госпитализировали, угрозы жизни нет.

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Ранее, 9 июня, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки беспилотников на Рыльск. ВСУ, как уточнили в ведомстве, целенаправленно обстреляли реактивной системой залпового огня Культурно-досуговый центр им. Д. Гранина в селе Пригородняя Слободка в Рыльском районе. В результате атаки погиб мужчина, пострадали еще пять человек, здание полностью разрушено.

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Теги
Полина Дуганова
Рыльск Курская область Александр Хинштейн БПЛА Военная операция на Украине
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