В результате новой атаки БПЛА на Курскую область пострадали три ребенка

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Вечером 10 июня беспилотники атаковали Рыльский район Курской области. В результате налета пострадали три ребенка, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.



Удар пришелся на поселок Марьино, где под удар попали дети. Семилетняя девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. Пострадали также два мальчика: у девятилетнего травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног. Пострадавших осмотрели врачи, после чего доставили в больницу Курска. Жизни детей ничего не угрожает.



Дроны также повредили остекление марьинского Дома культуры, разрушили спортивный зал, повредили три квартиры и остекление санатория «Марьино». Помимо этого, Хинштейн сообщил о выбитых окнах в частном доме и начальной школе.

В ночь на 4 июня украинские беспилотники атаковали Рыльск, в результате пострадала 66-летняя женщина. Хинштейн рассказал тогда, что ее госпитализировали, угрозы жизни нет.

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