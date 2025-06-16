В еще одном регионе ограничили работу мобильного интернета

Ведерников заявил, что ограничения в работе мобильного интернета в Псковской области связаны с обеспечением безопасности критически важных объектов. О схожих мерах объявляли власти ряда других регионов в связи с атаками дронов

Псков (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

В Псковской области временно ограничили работу мобильного интернета в некоторых местах для обеспечения безопасности критически важных объектов, заявил губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что об ограничениях 9 мая сообщили заранее, поскольку нужно было «обеспечить безопасность участников массового мероприятия с определенными временными и территориальными рамками». «Сейчас речь идет об иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна», — пишет Ведерников в телеграм-канале.

Он попросил жителей отнестись к решению с пониманием и подчеркнул, что «ситуация временная».

За несколько дней до мероприятий в честь 80-летия Победы москвичей предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета в период праздников. Позднее об этом также заявили в Кремле.

Затем власти ряда российских регионов объявили об ограничениях в работе мобильного интернета в связи с атаками беспилотников. Первыми об отключении мобильного интернета сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей 21 мая.

На следующий день о возможном отключении мобильного интернета из-за атак дронов предупредили в Орловской и Ивановской областях, а 26 мая — в Ярославской. В Саратовской области временные ограничения в работу мобильного интернета ввели 2 июня. 4 июня власти Ростовской области предупредили о сбоях в работе мобильного интернета в связи с обеспечением безопасности в регионе.

В ночь на 10 июня об ограничениях в работе мобильной связи и интернета объявили в Ленинградской области на фоне отражения атаки дронов. 14 июня власти Татарстана сообщили о временном снижении скорости интернета на фоне опасности атаки беспилотников.