В еще одном регионе ограничили работу мобильного интернета
В Псковской области временно ограничили работу мобильного интернета в некоторых местах для обеспечения безопасности критически важных объектов, заявил губернатор Михаил Ведерников.
Он отметил, что об ограничениях 9 мая сообщили заранее, поскольку нужно было «обеспечить безопасность участников массового мероприятия с определенными временными и территориальными рамками». «Сейчас речь идет об иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна», — пишет Ведерников в телеграм-канале.
Он попросил жителей отнестись к решению с пониманием и подчеркнул, что «ситуация временная».
За несколько дней до мероприятий в честь 80-летия Победы москвичей предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета в период праздников. Позднее об этом также заявили в Кремле.
Затем власти ряда российских регионов объявили об ограничениях в работе мобильного интернета в связи с атаками беспилотников. Первыми об отключении мобильного интернета сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей 21 мая.
На следующий день о возможном отключении мобильного интернета из-за атак дронов предупредили в Орловской и Ивановской областях, а 26 мая — в Ярославской. В Саратовской области временные ограничения в работу мобильного интернета ввели 2 июня. 4 июня власти Ростовской области предупредили о сбоях в работе мобильного интернета в связи с обеспечением безопасности в регионе.
В ночь на 10 июня об ограничениях в работе мобильной связи и интернета объявили в Ленинградской области на фоне отражения атаки дронов. 14 июня власти Татарстана сообщили о временном снижении скорости интернета на фоне опасности атаки беспилотников.
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