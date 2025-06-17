Медведев назвал G7 «мертвым клубом» с сидящими за столом «зомби»

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ежегодный саммит «Группы семи» (G7), проходящий в Канаде с участием Великобритании, Канады, Германии, Италии, США, Франции и Японии, «мертвым клубом» и раскритиковал лидеров стран объединения. Об этом Медведев написал на своей странице в соцсети X.

Комментарий политика был написан на английском языке.

«Уже давно понятно, что это [G7] мертвый клуб. Я помню, когда мы сидели за одним столом — они все были зомби, даже тогда», — написал Медведев.

Также зампред Совбеза похвалил действия президента США Дональда Трампа, назвавшего ошибкой исключение России из «Большой восьмерки» в 2014 году после присоединения Крыма.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что значение саммитов G7 для России существенно снизилось, а сам формат выглядит «блекло и достаточно бесполезно».

По словам пресс-секретаря, в Кремле продолжают анализировать поступающую из Канады информацию и считают, что решение об исключении России из объединения в 2014 году было ошибочным.

Песков отметил, что Москва не рассматривает G7 как актуальный для себя формат. По его словам, с учетом сокращающейся доли стран «семерки» в мировой экономике G7 «потеряла свое прикладное значение».

Ранее на полях саммита президент США заявил, что не поддерживает участие президента России Владимира Путина в ближайших саммитах «Большой семерки», но назвал ошибкой исключение России из G8. По его словам, присутствие России за столом переговоров могло бы повлиять на развитие глобальных кризисов.

Кремль ранее подчеркивал, что формат G20 остается для России приоритетным, а возвращение к формату G8 не рассматривается.