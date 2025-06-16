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Политика ,  
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Трамп заявил, что не поддерживает участие Путина в ближайших встречах G7

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Россия не должна участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время, многое изменилось со времени ее исключения из организации, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на саммите G7 в Канаде, передает телеканал Fox Business.

«Я не говорю, что он (президент России Владимир Путин. — РБК) должен участвовать сейчас. Уже слишком много воды утекло», — отметил Трамп.

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Тем не менее американский президент в очередной раз назвал ошибкой исключение России из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма. «Я думаю, у вас бы не было войны, если бы Россия [входила в объединение]», — заявил президент.

По словам Трампа, для мировых лидеров важно иметь возможность общаться друг с другом на саммитах. Путин «не хочет говорить, потому что был очень оскорблен», когда Россию исключили из G8, добавил президент.

В Кремле говорили, что Россия давно не стремится к возвращению в состав «Большой восьмерки», формат «двадцатки» для Москвы более привлекателен.

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Полина Минаева
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