Израиль назвал цели удара по Тегерану

ЦАХАЛ сообщила, что поразила десять целей при ударе по командным центрам сил спецназа «Аль-Кудс», которые готовили атаки на Израиль. Командир этого подразделения был убит 13 июня

Фото: Ircs / Keystone Press Agency / Global Look Press

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ нанесла удары по командным центрам сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Тегеране, сообщается в телеграм-канале израильских военных.

В этих центрах готовились террористические атаки против Израиля с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили в ЦАХАЛ. Согласно изображению, которое опубликовали военные, поражено десять объектов.

Иранское агентство Mehr минувшей ночью сообщало о работе ПВО в некоторых городах провинции Тегеран.

«Аль-Кудс» — это зарубежное оперативное подразделение КСИР. Во время одного из предыдущих ударов Израиля был убит командир этих сил, генерал Исмаил Каани. Он возглавил подразделение в 2020 году, после смерти предыдущего командующего Касема Сулеймани, который погиб в ходе американского удара в Багдаде.

Всего с начала операции против Ирана 13 июня в ходе атак израильской армии и разведки погибли более десятка высокопоставленных иранских военных, в том числе глава КСИР Хосейн Салами и начальник Генштаба Вооруженных сил Мохаммад Багери.

Поводом для начала израильской операции стали данные о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия (как заявили в ЦАХАЛ, у Тегерана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб).

В ответ иранская сторона начала наносить удары по Израилю. При атаке по центру страны в ночь на 16 июня погибли четыре человека. 87 человек получили ранения, сообщили в медицинской службе «Маген Давид Адом». В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. В округе Гуш-Дан были повреждены два многоэтажных дома, также ракеты упали в районе Хайфы. Посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил о незначительных повреждениях от удара иранской ракеты, попавшей недалеко от здания дипмиссии в Тель-Авиве.

Общее число жертв в Израиле достигло 14 человек, в Иране Министерство здравоохранения сообщило о 224 погибших.