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Война санкций ,  
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Макрон увидел «хорошие новости» в ответе Трампа про санкции

Макрон: Трамп относительно положительно ответил на вопрос про санкции
Сюжет
Война санкций

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп «относительно положительно» ответил на вопрос по поводу законопроекта о санкциях против России. Об этом Макрон сказал на брифинге после саммита G7, цитирует Reuters.

«Сегодня утром я задал президенту Трампу вопрос о том, позволит ли он продвинуть законопроект этих американских сенаторов [об антироссийских санкциях], и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал Макрон.

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Ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь подготовили законопроект об ужесточении санкций против Москвы. Речь, в частности, идет о введении 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские нефть и газ, на случай отказа Москвы от мирных переговоров с Украиной. Грэм назвал санкции «сокрушительными» для России. Позже он предложил сделать исключение для стран, которые предоставляют Киеву военную помощь.

Сенат подготовил «сильный» законопроект, отмечал ранее Трамп. По его словам, США введут ограничения в случае необходимости.

Накануне, 16 июня, Трамп сказал, что ждет возможности заключения мирной сделки по Украине. Так он ответил на вопрос о введении санкций против Москвы. Глава Белого дома также подчеркнул, что санкции против любого государства обходятся США «в круглую сумму».

Россия считает санкции незаконными.

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