Названа сумма долга Тимура Иванова перед ПСБ

Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов задолжал 175 млн руб. по кредиту, ПСБ настаивает на его банкротстве, сообщил один из адвокатов Иванова Денис Балуев, передает ТАСС.

После расторжения брака и раздела имущества у экс-замглавы военного ведомства осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м. ПСБ рпод ее залог выдал кредит в размере 175 млн руб. На эти деньги Иванов купил дом с участком в подмосковных Раздорах.

Бывший замминистра должен был сделать определенную выплату по кредиту в марте, но не смог, так как находится под следствием. Банк будет взыскивать «долг по кредиту и процентам за счет имущества, уже арестованного в рамках уголовного дела», сказал Балуев.

Банк подал иск в Арбитражный суд столицы, чтобы тот запустил процедуру банкротства. Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев сообщил РБК, что в ПСБ Иванов получал кредит для покупки дома. «Поскольку Иванов уже больше года находится под стражей, а все его имущество арестовано, то обслуживать кредит он, разумеется, не может. Очевидно, по этой причине банк и обратился в суд», — пояснил РБК Мусаев.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В апреле 2024-го его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сумму оценили в 1,185 млрд руб. По версии следствия, экс-замминистра «оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», рассказывал его адвокат.

В октябре Иванову предъявили новое обвинение — в хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более чем 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Согласно последнему решению Мосгорсуда, под арестом Иванов пробудет до 23 июля. Вину он не признает.