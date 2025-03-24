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Дело Тимура Иванова ,  
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Тимур Иванов в суде не признал вину в хищении

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Экс-замминистр обороны Тимур Иванов не признал в суде обвинения в растрате более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также в хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц». Об этом передает корреспондент РБК.

Как заявил суду Иванов, он выскажется по поводу зачитанного на заседании обвинения после выступления своего адвоката.

Второй фигурант дела, Антон Филатов, также не признал вину.

Дело против Тимура Иванова о растрате в «Интеркоммерце» поступило в суд
Общество
Тимур Иванов

Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он оказывал содействие компаниям, которые в ответ бесплатно выполняли работы на его частных объектах. Сумма предполагаемой взятки превышает 1 млрд руб.

В ноябре Следственный комитет ужесточил обвинение, возбудив новое уголовное дело. После этого экс-чиновнику вменили хищение 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрату более 200 млн руб. при операциях с валютой при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.

Максимальное наказание по статье о взятке предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Теги
Тимур Иванов Минобороны взяточничество растрата суд
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