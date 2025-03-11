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Технологии и медиа ,  
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Радиостанция «Судного дня» передала два сообщения за сутки

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала два сообщения в течение суток 10 марта. Об этом сообщил телеграм-канал радиостанции «УВБ-76 логи».

В 10:58 по мск в эфире радиостанции прозвучало слово «водоклев», а в 15:50 по мск станция передала слово «аккордеон».

УВБ-76, известная как «Жужжалка» (The Buzzer), — коротковолновая радиостанция, работающая с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Станция связана с номерными радиостанциями, которые часто ассоциируются с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее местоположение и точное назначение неизвестны, однако предполагается, что она может быть частью системы «Периметр» — автоматического механизма ответного ядерного удара.

УВБ-76 обычно транслирует монотонные сигналы и жужжание, изредка передавая наборы цифр и слов, которые радиолюбители склонны расшифровывать как зашифрованные сообщения. Первое голосовое сообщение было зафиксировано в 1997 году.

В эфире радиостанции Судного дня прозвучали песня Shaman и гимн СССР
Технологии и медиа
Фото:mryanfahrudin1 / Shutterstock

12 февраля 2024 года радиостанция УВБ-76 передала рекордное количество сообщений — 25. Это стало самой «многословной» трансляцией в истории станции. Среди переданных слов были такие как «синопсис», «бульвар», «дитя», «приплод», «комиссар», «жадюга» и другие.

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Теги
радиостанция радиосвязь сигнал
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