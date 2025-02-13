Радиостанция «Судного дня» передала 25 сообщений за сутки

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала в среду, 12 февраля, 25 сообщений в течение суток. Об этом сообщает группа станции во «ВКонтакте».

В посте перечислены переданные сигналы, содержащие такие слова, как «синопсис», «бульвар», «дитя, «приплод», «комиссар», «жадюга» и другие.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая непрерывно работает с середины или второй половины 1970-х годов на частоте 4625 кГц, она также доступна для прослушивания онлайн. Ее другое название — «Жужжалка» (англ. The Buzzer). Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76.

В середине декабря радиостанция передала 24 сообщения. Тогда это назвали самой «многословной» передачей в истории. Сигналы содержали следующие слова: «азбука», «двоебрачие», «безотходный», «бильярд», «хватание», «биоток», «геенна», «пискливость» и другие.

На следующей день после этого в эфире радиостанции прозвучали песня Shaman «Я русский», гимн СССР и музыка из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Предположительно, это оказалось взломом эфира.