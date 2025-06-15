В Хайфе упала иранская ракета

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В Хайфе на севере Израиля упала иранская ракета, сообщило израильское армейское радио. Об этом также пишет иранское агентство IRNA.

Сейчас на большей части территории Израиля на фоне ударов со стороны Ирана звучат сирены, сообщает The Times of Israel. Израильтянам приказано спрятаться в убежищах.

В Хайфе после удара ракеты начался пожар. ZAKA — израильская добровольческая организация спасателей — сообщила о прямом попадании в здание на севере Израиля.

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