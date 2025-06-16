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Песков назвал важными разговоры Путина с лидерами Израиля, Ирана и США

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

В последние дни российский лидер Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с президентами Ирана и США — Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал состоявшиеся переговоры важными, передает корреспондент РБК.

«Ну вы знаете, что за последние несколько дней Путин провел несколько важных телефонных разговоров. Он говорил с Нетаньяху, Пезешкианом и Трампом», — сказал Песков.

Он также напомнил, что Россия все еще готова стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, а изложенные Трампу предложения «остаются на столе» — намерения Кремля, таким образом, актуальны.

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Ранее, 13 июня, Путин поговорил с Пезешкианом и Нетаньяху. Последнему он выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности». В разговоре с иранским коллегой российский глава выразил соболезнования в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля.

Президент подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.

На следующий день, 14 июня, Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты обсудили конфликт Израиля и Ирана, а Трамп заявил, что он, как и Путин, хочет его завершения. Об этих переговорах также высказался помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, разговор продлился 50 минут, был «содержательным, откровенным и главное — весьма полезным».

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