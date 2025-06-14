Путин заявил Трампу о готовности продолжать переговоры с Украиной

Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, заявил Путин во время разговора с Трампом. Последний раз российская и украинская делегации встречались 2 июня, первый за три года раунд переговоров прошел 16 мая

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена (Фото: Минобороны России)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом рассказал о ходе обмена военнопленными с Украиной, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«В ходе беседы наш президент проинформировал об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня», — сказал Ушаков.

Первый за три года раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел 16 мая в Стамбуле. Второй раз стороны встретились уже 2 июня. По итогам первого переговорного раунда Россия и Украина договорились представить свое видение возможного прекращения огня и провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Результатом второй встречи стали договоренности о еще одном обмене пленными, а также телами погибших.

Российский президент отметил, что обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, «осуществляется в эти дни». Путин также сообщил Трампу, что Украина приняла две партии тел погибших.

Ранее сегодня, 14 июня, Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольных Украине территорий еще одной группы российских военнослужащих. Этот раунд стал уже четвертым по счету. До этого обмены пленными российскими и украинскими военнослужащими проводились 9, 10 и 12 июня. Число участников обмена ни Москва, ни Киев не раскрывают.

Также на переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились обменяться телами погибших военных. Первая группа тел была репатриирована 11 июня, тогда украинская сторона получила 1212 тел погибших, российская — 27. 13 и 14 июня Украина забрала еще по 1200 тел. Источник РБК в переговорной группе сообщал, что между Россией и Украиной начались бессрочные санитарные обмены — стороны передают друг другу раненых.