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Военная операция на Украине ,  
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Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп (слева)
Дональд Трамп (слева) (Фото: Chris Helgren / Reuters)

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде, который открылся 15 июня в курортном районе Кананаскис. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя администрации президента США.

«Представитель Белого дома заявил в воскресенье вечером, что Трамп встретится с Зеленским», — говорится в сообщении издания.

О подготовке встречи Зеленского и Трампа на саммите 6 июня сообщал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Тогда он рассказал, что украинская делегация работала над организацией возможной встречи во время визита Ермака в Вашингтон.

В конце апреля Зеленский провел встречу с Трампом в Ватикане на похоронах папы римского Франциска. 8 мая лидеры двух стран провели телефонный разговор. Позже Зеленский заявил, что беседа была «хорошей». В частности, стороны обсудили необходимость дальнейших усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Почему саммит G7 может обернуться новыми ссорами Трампа с партнерами
Политика
Фото:Todd Korol / Reuters
14 июня Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора российский лидер рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и заявил о готовности продолжать переговоры с Киевом.

В саммите G7 примут участие лидеры США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании. Как пишет Axios, также в саммитах «Большой семерки» традиционно участвуют представители Европейского союза наряду с другими главами государств, не входящих в G7, но получивших приглашение от принимающей стороны. Россия не принимает участия в саммите G7 с 2014 года.

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G7 саммит G7 Канада Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
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политик, президент Украины
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