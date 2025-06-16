Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде, который открылся 15 июня в курортном районе Кананаскис. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя администрации президента США.
«Представитель Белого дома заявил в воскресенье вечером, что Трамп встретится с Зеленским», — говорится в сообщении издания.
О подготовке встречи Зеленского и Трампа на саммите 6 июня сообщал глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Тогда он рассказал, что украинская делегация работала над организацией возможной встречи во время визита Ермака в Вашингтон.
В конце апреля Зеленский провел встречу с Трампом в Ватикане на похоронах папы римского Франциска. 8 мая лидеры двух стран провели телефонный разговор. Позже Зеленский заявил, что беседа была «хорошей». В частности, стороны обсудили необходимость дальнейших усилий по урегулированию конфликта на Украине.
рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и заявил о готовности продолжать переговоры с Киевом.
В саммите G7 примут участие лидеры США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании. Как пишет Axios, также в саммитах «Большой семерки» традиционно участвуют представители Европейского союза наряду с другими главами государств, не входящих в G7, но получивших приглашение от принимающей стороны. Россия не принимает участия в саммите G7 с 2014 года.
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