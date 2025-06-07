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Военная операция на Украине ,  
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Офис Зеленского заявил о подготовке его встречи с Трампом на саммите G7

Ермак: Зеленский планирует встретиться с Трампом на полях саммита G7 в Канаде
Сюжет
Военная операция на Украине
Ермак рассказал, что украинская делегация во время визита в Вашингтон прорабатывала возможную встречу Трампа с Зеленским на полях саммита G7. Он состоится в середине июня в Канаде
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: ZUMA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, передает Bloomberg.

Ермак на днях посетил Вашингтон. Он рассказал, что украинская делегация работала над организацией возможной встречи.

«Наш визит [в Вашингтон] был, в частности, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде», — сказал Ермак агентству.

Саммит G7 должен пройти в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта), 15-17 июня.

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Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп

В конце июня также должен состояться саммит НАТО в Гааге. Зеленский пока на него официально не приглашен: Украина не является членом альянса. Reuters писал со ссылкой на дипломатов, что украинский президент сможет присутствовать на предварительном ужине, но не будет участвовать в основных заседаниях.

По сведениям Reuters, организаторы саммита планируют ограничить обсуждение вопросов Украины и тщательно спланировать встречи, чтобы Зеленский мог присутствовать в городе, «не провоцируя» Трампа. Таким образом они хотят избежать повторения февральского конфликта между республиканцем и украинским президентом в Белом доме, писало агентство.

Зеленский уже встречался с Трампом после его вступления в должность на второй срок, а также созванивался с ним. Очередная встреча может пройти вскоре после второго раунда прямых переговоров России и Украины, состоявшегося 2 июня в Стамбуле.

США после прихода Трампа к власти предпринимали попытки выступить в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной. Однако впоследствии Вашингтон пригрозил выйти из переговорного процесса, если не увидит прогресс.

ABC и The Wall Street Journal писали, что Трамп постепенно самоустраняется от урегулирования и разочаровывается в переговорах. Американский посол в Турции Томас Баррак также утверждал, что президент США потерял терпение в отношении российско-украинского конфликта. В Белом доме подчеркивали, что глава государства оценивает текущий прогресс положительно.

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Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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