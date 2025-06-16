В России обновили методику расчета среднего заработка
С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила определения среднего заработка для расчета выходных пособий и компенсаций за отпуск. Об этом говорится в постановлении правительства «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», которое будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Согласно новому порядку, при определении среднего месячного заработка для расчета пособия будет использоваться следующая формула: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней в одном месяце.
В случаях, когда применяется суммированный учет рабочего времени, расчет будет вестись по другой схеме — средний почасовой заработок умножается на среднее число рабочих часов в месяц.
В действующем положении от 2007 года установлено, что для определения среднего месячного заработка работника необходимо умножить рассчитанный фактический средний дневной заработок на количество дней (календарных, рабочих), подлежащих оплате.
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