В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке дронов

В Татарстане шесть пострадавших при падении обломков беспилотников находятся в больнице, один из них остается в тяжелом состоянии, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает «РИА Новости».

Трое пострадавших, которые находятся в медучреждении, — дети, уточнил чиновник.

Обломки дронов днем упали на здание КПП автозавода в Елабужском районе. Там произошел пожар, который вскоре ликвидировали. Сначала глава республики Рустам Минниханов сообщил об одном погибшем и 13 пострадавших, но вскоре один из раненых тоже скончался. Таким образом, число жертв увеличилось до двух.

После атаки дронов следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса: террористический акт. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы.

С начала военной операции на Украине беспилотники ВСУ регулярно наносят удары по российским регионам. В Татарстане утром ввели режим угрозы атаки дронов. Прием и выпуск воздушных судов приостановили аэропорты Казани и Нижнекамска. Во второй половине дня ограничения сняли.