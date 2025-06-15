В Татарстане число погибших при атаке дронов выросло до двух

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Число погибших при атаке беспилотников в Татарстане увеличилось до двух, умер один из пострадавших, сообщила «РИА Новости» пресс-служба главы республики.

15 июня обломки сбитых дронов упали на здание ККП автозавода в Елабужском районе. Там произошел пожар, который вскоре ликвидировали. Сначала глава республики Рустам Минниханов сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших.

Госпитализированы восемь человек. У них травмы различной степени тяжести, сообщил региональный Минздрав.

После атаки дронов следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса, — террористический акт. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

С началом военной операции на Украине беспилотники ВСУ регулярно совершают атаки на российские регионы. В Татарстане утром ввели режим угрозы атаки дронов. Прием и выпуск воздушных судов приостановили аэропорты Казани и Нижнекамска. Во второй половине дня ограничения сняли.