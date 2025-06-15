После падения обломков дрона на КПП завода в Татарстане начался пожар

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

В Татарстане обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода, там начался пожар, сообщил глава республики Рустам Минниханов в телеграм-канале.

«Его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы», — добавил он.

При падении беспилотников на здание погиб один рабочий завода, еще 13 человек пострадали.

После атаки дронов в регионе все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно, добавил Минниханов.

С началом военной операции на Украине беспилотники ВСУ регулярно совершают атаки на российские регионы. В ночь на 15 июня средства ПВО сбили шесть дронов, сообщило Минобороны. Пять дронов уничтожили в Белгородской области, еще один — в Орловской. Позже в Крыму сбили еще один украинский беспилотник.