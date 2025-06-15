После падения обломков дрона на КПП завода в Татарстане начался пожар
В Татарстане обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода, там начался пожар, сообщил глава республики Рустам Минниханов в телеграм-канале.
«Его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы», — добавил он.
При падении беспилотников на здание погиб один рабочий завода, еще 13 человек пострадали.
После атаки дронов в регионе все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно, добавил Минниханов.
С началом военной операции на Украине беспилотники ВСУ регулярно совершают атаки на российские регионы. В ночь на 15 июня средства ПВО сбили шесть дронов, сообщило Минобороны. Пять дронов уничтожили в Белгородской области, еще один — в Орловской. Позже в Крыму сбили еще один украинский беспилотник.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов