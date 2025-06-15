Пятеро украинцев погибли при ракетном ударе Ирана по израильскому Бат-Яму
В израильском Бат-Яме пять украинцев погибли в результате ракетного удара Ирана, рассказал МИД Украины, сообщает «РБК Украина».
Атака Ирана в ночь на 15 июня пришлась на жилой дом на западе Израиля. Среди погибших в Бат-Яме граждан Украины было трое детей, сообщило украинское ведомство. Личности жертв пока устанавливают.
Киев находится в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших, добавил МИД.
По информации Ynet, в результате ракетного удара по Бат-Яму погиб мальчик в возрасте примерно десяти лет, а также восьмилетняя девочка, три женщины в возрасте 50, 60 и 80 лет и юноша в возрасте примерно 18 лет.
Ночные удары Ирана были частью операции «Истинное обещание-3». Целями стали города Хайфа и Тель-Авив, также есть жертвы и пострадавшие в Тамре.
Общее число пострадавших от иранских атак в Израиле за прошедшие сутки составляет 385 человек, еще десять человек погибли.
Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.
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