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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Пятеро украинцев погибли при ракетном ударе Ирана по израильскому Бат-Яму

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

В израильском Бат-Яме пять украинцев погибли в результате ракетного удара Ирана, рассказал МИД Украины, сообщает «РБК Украина».

Атака Ирана в ночь на 15 июня пришлась на жилой дом на западе Израиля. Среди погибших в Бат-Яме граждан Украины было трое детей, сообщило украинское ведомство. Личности жертв пока устанавливают.

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Фото:olga_b_lyubimova / Telegram

Киев находится в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших, добавил МИД.

По информации Ynet, в результате ракетного удара по Бат-Яму погиб мальчик в возрасте примерно десяти лет, а также восьмилетняя девочка, три женщины в возрасте 50, 60 и 80 лет и юноша в возрасте примерно 18 лет.

Пятеро украинцев погибли при ракетном ударе Ирана по израильскому Бат-Яму
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Ночные удары Ирана были частью операции «Истинное обещание-3». Целями стали города Хайфа и Тель-Авив, также есть жертвы и пострадавшие в Тамре.

Общее число пострадавших от иранских атак в Израиле за прошедшие сутки составляет 385 человек, еще десять человек погибли.

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Фото:Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

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Полина Минаева
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