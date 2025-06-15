Число жертв удара Ирана по дому в Бат-Яме выросло до шести
Спасатели достали еще два тела из-под обломков жилого здания в Бат-Яме на западе Израиля после ночного удара Ирана, число жертв достигло шести, сообщает The Times of Israel.
Ранее издание сообщало, что после атаки на дом 35 человек числились пропавшими без вести, позже их число снизилось до 20. Общее число погибших за ночь увеличилось до десяти.
В ночь на 15 июня Иран запустил ракеты по Израилю. Удары были частью операции «Истинное обещание-3». Целями стали города Хайфа и Тель-Авив, также есть жертвы и пострадавшие в Тамре.
Как сообщает израильский «9-й канал», общее число пострадавших при атаке Ирана за ночь в Израиле достигло 245, шесть человек в тяжелом состоянии.
Вооруженный конфликт между двумя государствами начался в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес удар по Ирану, заявив, что тем самым предупреждает ядерную угрозу исламской республики.
Читайте РБК в Telegram.
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов