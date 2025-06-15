Число жертв удара Ирана по дому в Бат-Яме выросло до шести

Спасатели достали еще два тела из-под обломков жилого здания в Бат-Яме на западе Израиля после ночного удара Ирана, число жертв достигло шести, сообщает The Times of Israel.

Ранее издание сообщало, что после атаки на дом 35 человек числились пропавшими без вести, позже их число снизилось до 20. Общее число погибших за ночь увеличилось до десяти.

В ночь на 15 июня Иран запустил ракеты по Израилю. Удары были частью операции «Истинное обещание-3». Целями стали города Хайфа и Тель-Авив, также есть жертвы и пострадавшие в Тамре.

Как сообщает израильский «9-й канал», общее число пострадавших при атаке Ирана за ночь в Израиле достигло 245, шесть человек в тяжелом состоянии.

Вооруженный конфликт между двумя государствами начался в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес удар по Ирану, заявив, что тем самым предупреждает ядерную угрозу исламской республики.