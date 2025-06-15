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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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В израильском Бат-Яме трое погибли в результате удара Ирана

В районе Тель-Авива Рохвот в результате удара Ирана загорелось здание института
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана

В городе Бат-Ям рядом с Тель-Авивом три человека погибли в результате атаки Ирана, сообщает Ynet со ссылкой на «Маген Давид Адом» (название скорой помощи).

Люди погибли в результате прямого попадания в здание, пишет портал. Несколько домов поблизости также разрушены, на месте работают пожарные бригады.

Бат-Ям находится в Тель-Авивском округе. В этом городе, а также в районе Тель-Авива Рохвот из-за атак со стороны Ирана пострадали 125 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, около 20 — в состоянии средней степени тяжести.

В Рохвоте загорелся институт Вейцмана, огонь охватил здание, в котором находятся лаборатории.

В городе Тамра в результате обстрела погибли четыре женщины — они приходились друг другу родственницами, передает Ynet. Ранее служба «Маген Давид Адом» сообщала о гибели 20-летней жительницы города.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное
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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В ночь на 15 июня Иран атаковал израильские города. На севере страны прозвучали сирены. IRNA сообщает, что был атакован крупный портовый город Хайфа, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По данным Mehr, Иран для удара по Хайфе использовал применил гиперзвуковую ракету.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире Минобороны в Тегеране. В результате одно из административных зданий получило незначительные повреждения. Под удар попал офис Организации оборонных исследований. Израиль ударил по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от столицы Ирана и топливному резервуару к югу от города.

Mehr узнал о применении Ираном гиперзвуковой ракеты для удара по Хайфе
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Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3».

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Дарья Беспалько
Иран Израиль Тель-Авив
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