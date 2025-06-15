Mehr узнал о применении Ираном гиперзвуковой ракеты для удара по Хайфе

Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе в Израиле, сообщает Mehr.

Nour News со ссылкой на источники пишет, что Тегеран при атаке использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan.

В ночь на 15 июня Иран нанес удар по израильским городам. На севере страны прозвучали сирены. IRNA сообщает, что был атакован крупный портовый город Хайфа, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В Тамре в ходе атаки погибла 20-летняя девушка, еще 14 человека пострадали.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что Тегеран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и объекты энергоснабжения с помощью беспилотников и ракет. Военные отметили, что продолжат удары, если атаки Израиля продолжатся.

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. В результате погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики.

Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3» и провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками.