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India Today узнал о нехватке тяги у разбившегося в Индии самолета

Пилот разбившегося в Индии самолета Boeing 787 Dreamliner перед падением лайнера сообщил диспетчерам о проблемах с тягой двигателей, пишет телеканал India Today со ссылкой на источники.

Перед авиакатастрофой пилот отправил в управление воздушного движения Ахмадабада сигналы бедствия.

Среди последних сообщений командира экипажа были: «тяга не достигнута», «падение», «линия связи во время передачи очень слабая», Mayday («сигнал бедствия»).

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Общество
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Летевший в Лондон Boeing 787-8 Dreamliner упал на общежитие врачей через несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмадабад на западе Индии.

В самолете находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Жертвами катастрофы стал 241 человек на борту воздушного судна и 33 находившихся на земле, включая десятерых врачей, проживавших в кампусе медицинского колледжа, на который упал самолет, и членов их семей.

При падении лайнера выжил только один пассажир — Рамеш Вишвашкумар. Мужчина смог выбраться из сломанного аварийного выхода, после того как самолет врезался в здание. По его словам, он чувствовал, что самолет как будто завис в воздухе на несколько секунд вскоре после взлета, а потом загорелись зеленые и белые огни салона. Мужчина признался, что почувствовал, как тяга двигателя увеличилась, но затем самолет «на скорости врезался в общежитие».

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