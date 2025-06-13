Единственный выживший при авиакатастрофе в Индии рассказал о спасении
Единственный выживший в авиакатастрофе Air India — Рамеш Вишвашкумар — смог выбраться из сломанного аварийного выхода после того, как самолет врезался в общежитие медицинского колледжа в городе Ахмадабад. Об этом 40-летний мужчина рассказал DD News.
Вишвашкумар поделился, что самолет, как будто завис в воздухе на несколько секунд вскоре после взлета, а потом загорелись зеленые и белые огни салона. Мужчина признался, что почувствовал, как тяга двигателя увеличилась, но затем самолет «на скорости врезался в общежитие».
Мужчина рассказал, что сперва думал, что погибнет, но открыв глаза, Вишвашкумар попытался «отстегнуть себя от сиденья и выбраться оттуда, где мог». Вишвашкумар отметил, что он отделался только ожогами левой руки.
Полиция сообщила, что Вишвашкумар сидел на месте 11A возле аварийного выхода, он выбрался через сломанный люк. Затем его заметили очевидцы крушения самолета: он, хромая, шел по улице в окровавленной футболке с синяками на лице. Сейчас мужчина находится в больнице.
Катастрофа произошла через пять минут после взлета Boeing 787-8 Dreamliner из аэропорта города Ахмадабад на западе Индии. Он следовал в Лондон. Лайнер упал на жилую застройку, на общежитие для студентов-медиков, среди находившихся там также есть жертвы. После взлета пилоты подали сигнал бедствия, через некоторое время борт рухнул на жилой квартал. В самолете находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. В Ахмадабаде обнаружены 204 тела погибших при крушении самолета, сообщил позже Reuters.
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