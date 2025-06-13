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Единственный выживший при авиакатастрофе в Индии рассказал о спасении

40-летнему Рамешу Вишвашкумару удалось выбраться из сломанного аварийного выхода, после того, как самолет врезался в общежитие медицинского колледжа. Он сидел на месте 11A. В катастрофе погибли более 200 человек
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Единственный выживший в авиакатастрофе Air India — Рамеш Вишвашкумар — смог выбраться из сломанного аварийного выхода после того, как самолет врезался в общежитие медицинского колледжа в городе Ахмадабад. Об этом 40-летний мужчина рассказал DD News.

Вишвашкумар поделился, что самолет, как будто завис в воздухе на несколько секунд вскоре после взлета, а потом загорелись зеленые и белые огни салона. Мужчина признался, что почувствовал, как тяга двигателя увеличилась, но затем самолет «на скорости врезался в общежитие».

Мужчина рассказал, что сперва думал, что погибнет, но открыв глаза, Вишвашкумар попытался «отстегнуть себя от сиденья и выбраться оттуда, где мог». Вишвашкумар отметил, что он отделался только ожогами левой руки.

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Полиция сообщила, что Вишвашкумар сидел на месте 11A возле аварийного выхода, он выбрался через сломанный люк. Затем его заметили очевидцы крушения самолета: он, хромая, шел по улице в окровавленной футболке с синяками на лице. Сейчас мужчина находится в больнице.

Катастрофа произошла через пять минут после взлета Boeing 787-8 Dreamliner из аэропорта города Ахмадабад на западе Индии. Он следовал в Лондон. Лайнер упал на жилую застройку, на общежитие для студентов-медиков, среди находившихся там также есть жертвы. После взлета пилоты подали сигнал бедствия, через некоторое время борт рухнул на жилой квартал. В самолете находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. В Ахмадабаде обнаружены 204 тела погибших при крушении самолета, сообщил позже Reuters.

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Софья Полковникова
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