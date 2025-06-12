Самолет Air India упал на общежитие врачей

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Упавший на западе Индии самолет Air India рухнул на здание общежития для врачей, пишет агентство Ani в соцсети Х (Twitter) со ссылкой на заявление сотрудника местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели прибыли на место ЧП в течение 2-3 минут после катастрофы, сообщает агентство. На месте продолжают работу оперативные службы.

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Лайнер направлялся в лондонский аэропорт Гатвик.

После взлета пилоты подали сигнал бедствия, через некоторое время борт упал на жилой квартал. В самолете находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Россиян на борту не было, уточнили российские дипломаты. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети Х (Twitter) назвал произошедшее трагедией и заявил, что находится на связи с теми, кто оказывает помощь пострадавшим.