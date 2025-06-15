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Операция Израиля против Ирана ,  
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Иран назвал цели атаки на Израиль

КСИР: Иран атаковал объекты по производству топлива для истребителей Израиля
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Целью Ирана стали объекты по производству топлива для истребителей и объекты энергоснабжения в Израиле, заявил Корпус стражей исламской революции. Иран и Израиль обменялись ударами вечером 14 июня

Иран назвал цели атаки на Израиль
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Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и объекты энергоснабжения с помощью беспилотников и ракет, заявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в телеграм-канале.

Воздушно-космические силы КСИР перехватили и уничтожили три крылатые ракеты, десять беспилотников и десятки небольших летательных аппаратов, утверждают в КСИР.

Там пригрозили более ожесточенными и масштабными ударами, если атаки Израиля продолжатся.

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Иран и Израиль обменялись ударами вечером 14 июня. Газета The Times of Israel писала, что сирены звучали в Хайфе и на севере Израиля. Издание Ynet сообщало о попаданиях в Хайфе, Крайоте и Тамре.

Телеканал Press TV опубликовал в X кадры, как утверждалось, пожаров, вспыхнувших в порту Хайфы и на нефтеперерабатывающем заводе при ударе Ирана.

Израиль нанес удар по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана и по топливному резервуару к югу от города. Израильский министр обороны Исраэль Кац написал в X: «Тегеран горит».

По данным агентства Tasnim, армия также атаковала штаб-квартиру Минобороны в Тегеране и Тегеранский нефтеперерабатывающий завод.

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Елена Чернышова
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