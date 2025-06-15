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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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В иорданском Ирбиде начался пожар после перехвата иранского дрона

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана

В городе Ирбид на северо-западе Иордании начался пожар после перехвата иранского беспилотника, сообщают Press TV в соцсети Х (Twitter) и Ynet.

Возгорание возникло на открытой местности. О пострадавших телеканал и портал не сообщили.

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В ночь на 15 июня Тегеран произвел ракетный обстрел израильских городов, в результате загорелся НПЗ в Хайфе. Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и объекты энергоснабжения с помощью беспилотников и ракет.

По данным IRNA, в израильском городе Хайфа был атакован нефтеперерабатывающий завод. В Тамре в результате удара погибла девушка, еще 14 человек пострадали.

Израиль нанес удар по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана и по топливному резервуару к югу от города. Израильские ВВС также нанесли удар по штаб-квартире Минобороны в иранской столице, пишет Tasnim.

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Фото:Мохаммад Исмаил / РИА Новости

Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3».

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