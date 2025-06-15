В иорданском Ирбиде начался пожар после перехвата иранского дрона
В городе Ирбид на северо-западе Иордании начался пожар после перехвата иранского беспилотника, сообщают Press TV в соцсети Х (Twitter) и Ynet.
Возгорание возникло на открытой местности. О пострадавших телеканал и портал не сообщили.
В ночь на 15 июня Тегеран произвел ракетный обстрел израильских городов, в результате загорелся НПЗ в Хайфе. Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и объекты энергоснабжения с помощью беспилотников и ракет.
По данным IRNA, в израильском городе Хайфа был атакован нефтеперерабатывающий завод. В Тамре в результате удара погибла девушка, еще 14 человек пострадали.
Израиль нанес удар по нефтехранилищу в Шахране к северо-западу от Тегерана и по топливному резервуару к югу от города. Израильские ВВС также нанесли удар по штаб-квартире Минобороны в иранской столице, пишет Tasnim.
Израиль начал операцию «Восходящий лев» против Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил удары возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3».
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