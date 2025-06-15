Аэропорт Калуги ограничил работу

Аэропорт Калуги (Грабцево) временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Особые меры вступили в силу в 23:45 мск. Спустя полчаса ограничения в аэропорту сняли.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC).

В ночь на 12 июня воздушная гавань Калуги ограничила работу на несколько часов. Тогда прием и отправку самолетов приостановили московские аэропорты Внуково и Шереметьево и ярославский Туношна.

Воздушные гавани в Москве ограничили работу на час. Летевшие в Шереметьево и Внуково три лайнера перенаправили в другие аэропорты: направлявшиеся из турецкого города Даламан и Белграда рейсы сели в петербургском аэропорту Пулково. Самолет из Антальи вместо Шереметьево приземлился в московском Домодедово.