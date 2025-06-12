Ряд рейсов в Шереметьево и Внуково перенаправили в другие аэропорты
Три лайнера, летевшие в московские аэропорты Внуково и Шереметьево, были перенаправлены в другие воздушные гавани, об этом сообщили ТАСС в справочных службах аэропортов.
Так, самолет, направлявшийся из турецкого города Даламан, сел в петербургском аэропорту Пулково, отметили во Внуково. Кроме того, самолет из Белграда, который должен был приземлиться в Шереметьево, также перенаправили в Пулково, а лайнер из Антальи — приземлился в московском Домодедово.
В телеграм-канале аэропорта Внуково, в свою очередь, сообщается, что там принимают «все необходимые меры для восстановления штатного режима работы», готовятся к вылету задержанные самолеты.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания», — сказали ранее там.
Ночью представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что во Внуково и Шереметьево ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Позже они были отменены.
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