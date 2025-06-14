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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о единой с Путиным позиции по конфликту Израиля и Ирана

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Военная операция на Украине
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Операция Израиля против Ирана
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Переговоры России и США

Президент России Владимир Путин считает необходимым завершение конфликта между Ираном и Израилем, написал американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Он (Путин — РБК), как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться», — написал президент США.

По словам Трампа, российский лидер позвонил ему, чтобы поздравить с днем рождения. Он подчеркнул, что для сторон было важнее поговорить об Иране — стране, которую Путин «хорошо знает».

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Политика
Дональд Трамп

Президент США добавил, что собеседники потратили меньше времени на обсуждение конфликта России и Украины, но поговорят на эту тему на следующей неделе. Путин также рассказал Трампу об обмене с Киевом пленными. Беседа президентов двух стран длилась около часа.

Иран заявил о невозможности переговоров с США, пока Израиль наносит удары
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В ночь на 13 июня Израиль атаковал иранские ядерные и военные объекты, объяснив это решение тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран отверг эти обвинения и начал ответную операцию против израильской стороны. Иран также предупредил Великобританию, Францию и США, что их объекты на Ближнем Востоке станут целями для иранских ударов, если они будут помогать Израилю.

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Дарья Беспалько
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Дональд Трамп
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