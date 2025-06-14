Бывший на гастролях в Иране российский оркестр доставили в Тегеран

Артисты Большого симфонического оркестра остаются в Иране, но они в безопасности, заявили в Минкультуры. Их забрали из Исфахана, где они выступали в рамках фестиваля, и доставили в Тегеран

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского доставлены из Исфахана в Тегеран, они в безопасности, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры. В Исфахане оркестр выступал в рамках фестиваля «Неделя русской культуры в Иране».

«Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле», — сообщили в Минкультуры.

В ведомстве подчеркнули, что находящиеся в Иране дипломаты предпринимают все необходимые меры по эвакуации российских артистов. Ситуация находится на личном контроле министра культуры Ольги Любимовой.

Вместе с музыкантами Большого симфонического оркестра в Иран на фестиваль прибыли артисты Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка». Всего, по информации ТАСС, в Иране находились 60 артистов из России. Накануне «Интерфакс» сообщил, что ансамбль в составе 28 человек смог вылететь чартерным рейсом из Тегерана.

Также в Иране находилась съемочная группа сериала «Трудно быть богом», включая продюсера Федора Бондарчука. Их в составе группы из 86 человек вывезли в Азербайджан, сообщал МИД России. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

Эвакуация потребовалась в связи с эскалацией в регионе. Израиль 13 июня объявил о начале военной операции против Ирана. Израильская армия заявила, что атакует иранские ядерные и военные объекты, ударам подвергся и Тегеран. Иран в ответ атаковал израильскую территорию, включая центральную часть страны, ракетами и дронами и также начал военную операцию.