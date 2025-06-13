Взрывы прозвучали в Тегеране
В столице Ирана, Тегеране, прозвучала серия взрывов, сообщает Eqtesadnews. По информации ISNA и IRNA, ПВО отражает атаку с воздуха.
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