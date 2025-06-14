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Операция Израиля против Ирана ,  
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Съемочную группу Бондарчука вывезут из Ирана через Азербайджан

Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Группу россиян, среди которых члены съемочной группы режиссера и продюсера Федора Бондарчука и несколько артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, вывезут из Ирана через Азербайджан в ночь на 14 июня, рассказала пресс-служба посольства России в Баку, сообщает ТАСС.

В группу из 88 человек, помимо россиян, входят еще граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

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В посольстве отметили, что эвакуация пройдет «при поддержке руководства Азербайджана», которое окажет содействие в предоставлении транспорта, размещении в гостинице и возвращении на родину.

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3».

ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

В ответ Иран провел ракетную атаку на Израиль в три волны. Число пострадавших в Израиле превысило 60 человек. Одна женщина скончалась.

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Полина Минаева
Федор Бондарчук кино фильмы Иран Азербайджан ракетные удары посольство Россия
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Федор Бондарчук
актер, режиссер, продюсер
9 мая 1967 года
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