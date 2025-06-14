Съемочную группу Бондарчука вывезут из Ирана через Азербайджан

Группу россиян, среди которых члены съемочной группы режиссера и продюсера Федора Бондарчука и несколько артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, вывезут из Ирана через Азербайджан в ночь на 14 июня, рассказала пресс-служба посольства России в Баку, сообщает ТАСС.

В группу из 88 человек, помимо россиян, входят еще граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

В посольстве отметили, что эвакуация пройдет «при поддержке руководства Азербайджана», которое окажет содействие в предоставлении транспорта, размещении в гостинице и возвращении на родину.

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3».



ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

В ответ Иран провел ракетную атаку на Израиль в три волны. Число пострадавших в Израиле превысило 60 человек. Одна женщина скончалась.