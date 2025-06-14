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Операция Израиля против Ирана ,  
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Эрдоган назвал Израиль во главе с Нетаньяху угрозой безопасности региону

Эрдоган: Израиль при Нетаньяху — наибольшая угроза стабильности для региона
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Израиль под руководством Нетаньяху — наибольшая угроза для стабильности и безопасности региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Израиль подтвердил это недавними атаками, считает Эрдоган, слова которого приводит агентство «Анадолу».

В ходе беседы турецкий глава и принц Саудовской Аравии обсудили, в частности, конфликт между Израилем и Ираном. Лидер Турции заявил, что для снижения напряженности Израиль необходимо остановить. Атаку страны на Иран Эрдоган назвал попыткой подорвать усилия по достижению мира, ведь обстрел начался на фоне продолжающихся ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Эрдоган отметил, что израильские удары, по его словам, вызвавшие утечку радиоактивных веществ, опасны не только для региона, но и для всего мира. Он подчеркнул, что ядерный конфликт можно решить только дипломатическим путем. Тем не менее, по мнению Эрдогана, международное сообщество бездействовало в отношении конфликта Израиля с Палестиной, что лишь поощрило Тель-Авив.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В октябре 2024 года Эрдоган заявил, что после операций в секторе Газа и Ливане целью Израиля станет Турция. По его мнению, действия Израиля в секторе Газа и Ливане не получили необходимой реакции в мире, мусульманские страны не выразили «общей позиции». Турецкий лидер назвал действия Израиля в секторе Газа «геноцидом» и пообещал, что он «рано или поздно» будет остановлен, сравнив израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

В ночь на 13 июня 2025 года, когда Израиль объявил об операции «Восстающий лев», несколько взрывов произошло на важнейшем объекте ядерной программы Ирана. ЦАХАЛ объяснила операцию тем, что Тегеран, по сведениям разведки, приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Заместитель начальника службы безопасности и правоохранительных органов канцелярии губернатора провинции Исфахан Акбар Салехи подтвердил атаки на объект в Натанзе и заявил, что «сообщений о ядерном заражении не поступало». Вскоре МАГАТЭ сообщило, что уровень радиации после атаки на Иран не превышен.

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Полина Дуганова
Реджеп Тайип Эрдоган Израиль Иран Турция
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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