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Ограничения для мигрантов ,  
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В Госдуме предложили отменить бесплатное образование для детей мигрантов

Депутат Нилов: нужно отменить бесплатное обучение для детей мигрантов
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов должно быть отменено, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, [иностранное] государство, но не мы с вами со своих налогов», — сказал он.

Нилов добавил, что деньги, полученные за обучение детей мигрантов, можно было бы направить на выплату премий учителям и развитие образовательной инфраструктуры.

Депутат также отметил, что использование средств из региональных бюджетов для организации подготовительных курсов для детей мигрантов — это неправильная практика, которая должна быть прекращена.

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«Конечно, недопустимо, когда сегодня регионы начинают изыскивать средства из своих бюджетов на курсы, чтобы дети иностранцев получали необходимые знания и готовились к сдаче теста», — сказал Нилов.

Минпросвещения 9 июня опубликовало список школ, в которых будут организованы курсы обучения русскому языку детей-мигрантов. Тогда Нилов также заявил, что государство не должно «тратить бюджетные средства» на подготовку детей мигрантов к обучению. По мнению депутата, дети трудовых мигрантов должны оставаться в родной стране, пока родители работают в России.

10 июня МВД сообщило, что в России находятся 638 174 несовершеннолетних, чьи родители являются иностранными гражданами. Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов отметил, что около половины из них нигде не учатся.

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