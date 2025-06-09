В Думе поспорили о финансировании обучения детей-мигрантов русскому языку

Минпросвещения опубликовало список школ, в которых будут организованы курсы обучения русскому языку детей-мигрантов. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов назвал недопустимым их обучение за счет бюджета

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В понедельник, 9 июня, Министерство просвещения опубликовало список образовательных организаций, в которых будут организованы программы обучения русскому языку для детей иностранных граждан, не прошедших тестирование, необходимое для обучения в школах.

Из документа следует, что обучение будет организовано по меньшей мере в 71 регионе страны, в 18 регионах из 89 таких программ нет. В частности, они не организованы в Брянской, Вологодской, Владимирской, Рязанской, Ульяновской областях, Крыму, на Чукотке, в Карелии, Кабардино-Балкарии и т.д.

В основном обучение будет организовано в средних школах и педагогических вузах, следует из списка. О том, кто будет финансировать обучение детей, в документе не говорится. В Минпросвещения РБК заявили, что вопрос финансирования будет решаться по усмотрению регионов.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что обучать детей за счет российского государства — «странная позиция». «А почему Россия должна тратить бюджетные средства, то есть наши с вами налоги, на подготовку детей мигрантов к обучению? Или у учителей внезапно образовалась масса свободного времени, которое девать некуда?» — прокомментировал он публикацию списка. «О том, чтобы наше государство взяло на себя дополнительные обязательства, по сути благотворительного характера, и речи быть не может», — заявил он.

По мнению Нилова, дети трудовых мигрантов должны оставаться в родной стране, пока родители работают в России. По его оценкам, многим российским школьникам не хватает денег на покупку даже самого необходимого для учебы, поэтому государству лучше озаботиться этими вопросами «вместо этой непонятной благотворительности».

«Полагаю, что Минпросвещения руководствуется поручениями президента Владимира Путина. Несмотря на то что он подписал этот закон, он тем не менее дал после этого поручения, [чтобы] все-таки были найдены возможности для того, чтобы детей иностранных граждан, не только, кстати, мигрантов, а вообще иностранных граждан, учили русскому языку, помогали им этот язык изучать», — заявил РБК зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. По мнению депутата, если речь идет о трудовых мигрантах, то вполне возможно разделить обязанности по финансированию обучения с работодателями, которые приглашают мигрантов.

«Семья удерживает людей от каких-то поступков, заставляет ценить семейное счастье, возможность воспитывать детей и так далее», — не согласился он с тезисом о том, что мигрантам лучше приезжать без семей, а России не тратить средства на их пребывание.

Закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, вступил в силу 1 апреля. В середине мая Рособрандзор сообщил первые результаты тестирования: заявки подали 1,8 тыс. человек, но 81% не были допущены из-за обнаруженных в их документах нарушений.

10 июня депутаты Госдумы рассмотрят проект закона, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД данные о детях иностранных граждан, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Инициатива предусматривает, что МВД получит доступ к персональным данным детей и их родителей, а также будет получать сведения о результатах тестирования на знания русского языка, данные о зачислении и отчислении из образовательной организации, данные об обращении в образовательную организацию от родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что мигрантов нужно привлекать к ответственности, если их дети со второго раза не сдадут экзамен для поступления в школу.