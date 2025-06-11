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Политика ,  
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Колокольцев призвал к высылке «бесполезных» мигрантов из России

Колокольцев заявил, что уволенные и отчисленные из вузов мигранты, те, кто «не приносит пользы для общества», должны уехать из страны. Ранее на отношение к мигрантам в России жаловались Таджикистан, Узбекистан и Киргизия
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мигранты, которые не работают и не учатся, а также те, кто не прошел процедуру снятия отпечатков пальцев и не изучал русский язык, должны покинуть Россию. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Видео с его обращением опубликовала в своем телеграм-канале представитель министерства Ирина Волк.

«На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально прибывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», — сказал Колокольцев.

Глава МВД призвал «системно противодействовать преступности среди мигрантов», работая «на упреждение». Колокольцев подчеркнул, что освещать принятые меры нужно, «подчеркивая неотвратимость наказания для виновных».

Третьей необходимой мерой министр назвал избавление от очередей в миграционных подразделениях. «Приемы и оформление документов надо осуществлять своевременно, без ажиотажа», — добавил он.

МИД ответил на обращение Узбекистана по поводу отношения к мигрантам
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Новая волна ужесточения миграционной политики началась весной 2024 года. В начале этого года в России начал работать реестр контролируемых лиц — база МВД, куда вносят данные об иностранцах, незаконно находящихся в России.

С апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Кроме того, в отношении иностранных граждан, в частности, ввели режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам, а также установили статус нежелательного пребывания.

Чаще всего в Россию приезжают из СНГ. В 2024 году из Таджикистана прибыли 128 тыс. человек, из Узбекистана — 107 тыс., из Киргизии — 105 тыс. После ужесточения мигрантской политики соседние страны неоднократно заявляли о нарушении прав их граждан.

В октябре 2024 года таджикистанский премьер Кохир Расулзода заявил, что граждан республики все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности».

В апреле ноту вручили послу России в Киргизии, это произошло после антимигрантского рейда в банном комплексе «Бодрость» в Москве, в ходе которого были задержаны граждане республики. Российскую сторону тогда попросили не допустить впредь ситуации, «которая может нанести урон киргизско-российским отношениям».

В июне МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории России и потребовал от России относиться к мигрантам с уважением. Российская сторона заявила, что внимательно рассматривает информацию, содержащуюся в ноте посольства Узбекистана в России.

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Дарья Лебедева
МВД Владимир Колокольцев депортация мигранты
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