Один из черных ящиков нашли на месте крушения Dreamliner в Индии
Спустя несколько часов после авиакатастрофы в индийском Ахмадабаде следователи обнаружили на месте трагедии один из двух черных ящиков, сообщает Hindustan Times.
Как уточняет издание, удалось обнаружить ящик, который хранился в хвостовой части самолета. Второй, который располагался в передней части борта, следователям только предстоит найти.
Катастрофа с Boeing 787-8 Dreamliner произошла через пять минут после взлета самолета из аэропорта города Ахмадабад на западе Индии. Борт следовал в Лондон, когда рухнул на общежитие для студентов-медиков, среди находившихся там также есть жертвы. В результате катастрофы погибли более 240 человек.
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