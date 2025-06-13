Эксперт назвал несколько версий крушения самолета в Индии

Причинами крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии могут быть ошибка пилота, техническая неисправность самолета или попадание в двигатели птиц, рассказал РБК авиаэксперт, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

Так, он обратил внимание на то, что у самолета не была выпущена механизация крыла, которая убирается после набора определенной высоты. «Но это намного выше, чем то, что мы видим на видео. Это уже говорит о том, что какие-то нештатные ситуации были в самолете из-за того, что они почему-то убрали эту механизацию или, может, ее даже не выпустили», — отметил Патраков.

Эксперт также допустил вероятность того, что у самолета не работали двигатели.

«Возможно, что двигатели также работали не в полную мощь, потому что если бы механизация не была выпущена, но двигатели работали нормально, то самолет должен был бы взлетать, может быть, не так активно набирать высоту, но он не падал бы, как мы видим на видео», — добавил он.

Кроме того, самолет мог потерпеть крушение из-за попадания в двигатели птиц, добавил Патраков. Он подчеркнул, что выводы делать еще рано, необходимо дождаться хотя бы расшифровки «черных ящиков» для обоснованных версий катастрофы.

Крушение самолета Boeing 787-8 произошла через пять минут после взлета из аэропорта города Ахмадабад на западе Индии, он следовал в Лондон. The New Indian Express пишет, что суммарное число погибших в катастрофе составляет 317 человек: это 242 умерших в самолете и 75 — на земле. Лайнер врезался в общежитие для студентов-медиков.

После авиакатастрофы был найден один выживший пассажир — 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш.

Катастрофа с самолетом Air India рядом с аэропортом Ахмадабада стала первой крупной аварией Boeing 787-8 Dreamliner. Самолеты этой модели выполняют полеты с 2011 года. Разбившийся лайнер передали Air India в январе 2014 года.